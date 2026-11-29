ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಪಡಿತರ ದಾಸ್ತಾನು; 93 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ, 85 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 29, 2026 at 7:52 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾವತಿಯ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ 93 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 85 ಕ್ಚಿಂಟಾಲ್ ರಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಖೇನ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಹಂಚಿನ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಹಬೀಬ್ ಖಾನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ 93 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 85 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಾಗಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗದ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಶಿಲ್ಪಾ, ಪಿಎಸ್ಐ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಪೇದೆ ಅರುಣ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಸಂತೋಷ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹನುಮಂತ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸದರಿ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿನಂಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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