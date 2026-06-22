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ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಕೊಲೆ​ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸೆರೆ; ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಜಿಮ್‌ ಟ್ರೈನರ್‌ವೋರ್ವನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ವಿಜಯ್​ ಮತ್ತು ಬಂಧಿತ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 1:09 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಮ್​ ಟ್ರೈನರ್​ ವಿಜಯ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಕೈವಾಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣವೇನು?: ಕೋಲಾರದ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ನಿವಾಸಿ, ಜಿಮ್‌ ಟ್ರೈನಲ್‌ ವಿಜಯ್​ ಎಂಬವರನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್​ 10ಕ್ಕೆ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಸುಮಿತ್​, ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಹಾಗು ಬಾಬು ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ, ವಕೀಲ ವಾಸುದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಯಿಸಿ, "ವಿಜಯ್​ ಯಾದವ್​ ಕೋಲಾರದ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನವರು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಿದ್ದು, ಜಿಮ್​ ಟ್ರೈನರ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿನ ಓರ್ವ ಯುವತಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆಂಧ್ರದ ನೆಲ್ಲೂರು ಮೂಲದವರು. ಇವರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ​​ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಯುವತಿ ವಿಜಯ್​ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮುಳಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್​ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 21 ದಿನ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದರು. ಕೆ.ಆರ್.​ಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ, "ನನ್ನ ಮಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದರು. ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯ್​ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು".

"ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಮನಸ್ತಾಪವಾಗಿ, ವಿಚ್ಛೇದನ​ ಹಾಗೂ ಜೀವನಾಂಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿಜಯ್​ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.​ಪುರಂಗೆ ಬಂದು ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನರ್​ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್​ ಸಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿಜಯ್​ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಸೇರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್​ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಂತವರು. ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಆತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

"ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​​ಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ವಿಜಯ್​​ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಕೀಲರು ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಫರ್​ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮೂಲಕ ಸುಪಾರಿ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ವಕೀಲರ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಕೀಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್​ ಶೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಾಸುದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್​.ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು​ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ​ ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

ಕೊಲೆ ಸುಪಾರಿ
BENGALURU
ಜಿಮ್​ ಟ್ರೈನರ್​ ಕೊಲೆ
ಜಿಮ್​ ಟ್ರೈನರ್​ ವಿಜಯ್​ ಹತ್ಯೆ
GYM TRAINER MURDER CASE

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