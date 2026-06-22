ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸೆರೆ; ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ವೋರ್ವನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 1:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ವಿಜಯ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಕೈವಾಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣವೇನು?: ಕೋಲಾರದ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ನಿವಾಸಿ, ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನಲ್ ವಿಜಯ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 10ಕ್ಕೆ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಸುಮಿತ್, ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಹಾಗು ಬಾಬು ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ, ವಕೀಲ ವಾಸುದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಯಿಸಿ, "ವಿಜಯ್ ಯಾದವ್ ಕೋಲಾರದ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನವರು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಿದ್ದು, ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿನ ಓರ್ವ ಯುವತಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆಂಧ್ರದ ನೆಲ್ಲೂರು ಮೂಲದವರು. ಇವರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ವಿಜಯ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಯುವತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮುಳಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 21 ದಿನ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದರು. ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ, "ನನ್ನ ಮಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದರು. ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು".
"ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಮನಸ್ತಾಪವಾಗಿ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಹಾಗೂ ಜೀವನಾಂಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂಗೆ ಬಂದು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಸೇರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಂತವರು. ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಆತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
"ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಕೀಲರು ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಫರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮೂಲಕ ಸುಪಾರಿ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ವಕೀಲರ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಕೀಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಾಸುದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನುವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್