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ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ನಿರಾಕರಣೆ: ಕಾಂಪೌಂಡ್​ಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು; ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಟಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹರಿದುಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

CHIKKAMAGALURU FIR ON CT RAVI MLC HATE SPEECH ಸಿ ಟಿ ರವಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ CT RAVI CASE
ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ನಿರಾಕರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 7:35 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಗರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಭಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ನಿವಾಸದ ಕಾಂಪೌಂಡ್​​ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು.

"ನನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ದೂರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಎರಡು ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಟಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಗೋಡೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಭಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳುವವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕೋಷ್ಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈವರೆಗೂ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್​​ನವರು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೂಡ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

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TAGGED:

CHIKKAMAGALURU
FIR ON CT RAVI
MLC HATE SPEECH
ಸಿ ಟಿ ರವಿಗೆ ನೋಟಿಸ್
CT RAVI CASE

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