ನವ ದಂಪತಿ ಗಾನವಿ-ಸೂರಜ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು

ನವ ದಂಪತಿ ಗಾನವಿ ಸೂರಜ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 3, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ನವದಂಪತಿ ಗಾನವಿ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಡಿ.24ರಂದು ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಕಿರುಕುಳದಿಂದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಾನವಿ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದ ಲಾಡ್ಜ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಗಾನವಿ ಮನೆಯ 9 ಮಂದಿ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸೂರಜ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಿಂಧು ಎಂಬುವರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಠಾಣೆಗಳ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿ ದೂರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧಿಸಲು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಸೂರಜ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾನವಿ-ಸೂರಜ್ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್​ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್​​ಗಳು ಐಫೋನ್ ಆಗಿವೆ. ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಹನಿಮೂನ್​ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಹೊಟೇಲ್​​ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

ಮೃತ ಗಾನವಿಗೆ ಮದುವೆ ಮುನ್ನ ಬೇರೆ ಯುವಕನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮದುವೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಗಾನವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಅಘಾತಗೊಂಡ ಸೂರಜ್ ಹನಿಮೂನ್​ನನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ಗಾನವಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರ ಮನವಿಯಂತೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಹಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಂಧು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

