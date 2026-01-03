ನವ ದಂಪತಿ ಗಾನವಿ-ಸೂರಜ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು
ನವ ದಂಪತಿ ಗಾನವಿ ಸೂರಜ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 3, 2026 at 9:54 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ನವದಂಪತಿ ಗಾನವಿ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಡಿ.24ರಂದು ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಕಿರುಕುಳದಿಂದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಾನವಿ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದ ಲಾಡ್ಜ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಗಾನವಿ ಮನೆಯ 9 ಮಂದಿ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸೂರಜ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಿಂಧು ಎಂಬುವರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಠಾಣೆಗಳ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿ ದೂರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧಿಸಲು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಸೂರಜ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾನವಿ-ಸೂರಜ್ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಐಫೋನ್ ಆಗಿವೆ. ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಹನಿಮೂನ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಹೊಟೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.
ಮೃತ ಗಾನವಿಗೆ ಮದುವೆ ಮುನ್ನ ಬೇರೆ ಯುವಕನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮದುವೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಗಾನವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಅಘಾತಗೊಂಡ ಸೂರಜ್ ಹನಿಮೂನ್ನನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಗಾನವಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರ ಮನವಿಯಂತೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಹಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಂಧು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
