ಪೊಲೀಸ್ ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣ: 9 ಮಂದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ
ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ 9 ಮಂದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : June 4, 2026 at 4:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣದಡಿ 9 ಮಂದಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಘಟಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತೆ (ಬಡ್ತಿ) ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣದಡಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ 9 ಮಂದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸಿ.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರಯ್ಯ, ಇಮ್ರಾನ್ ಪಟೇಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಹನುಮಂತರಾವ್, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಕೋಟ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಆನಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದವರು.
ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರುವ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಚಾಲ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ಅರ್ಹರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಸೌಮೆಂದ್ರು ಮುಖರ್ಜಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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