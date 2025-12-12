ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಟ ಪ್ಲಾನ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ ಫ್ಲಾಪ್: ಕುಖ್ಯಾತ ಮನೆಗಳ್ಳ ಅರೆಸ್ಟ್
ಕಲಬುರಗಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಆರ್ಎಫ್ಒವೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 12, 2025 at 8:53 PM IST
ಕಲಬುರಗಿ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 21 ಹಾಗೂ 22ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಆರ್ಎಫ್ಒವೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪುಣೆಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಅವರು, ಧಾರವಾಡದ ನವೀನ್ ಜೋಶಿ ಬಂಧಿತ (49) ಆರೋಪಿ. ಈತ ಮೂಲತಃ ಕಾರವಾರದವ. ಈತನ ತಂದೆ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರರು 40 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನ ಕಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆ ಮನೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೋಕೋ ಟೀಂ ಹಾಗೂ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗವಸು ಬಳಸಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಆತನ ಚಲನವಲನ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಅವನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಟೀಂ ಪುಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರೋಪಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುಣೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಟಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ನಂತರ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಓಡಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಬರೇ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 50ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಹಣ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟರ್ ಬ್ಲೇಡ್, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಟರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೂರುದಾರರು 400 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳವಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 23 ತೊಲ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನ, 17 ತೊಲ ನೈಜ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರೋಪಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಯಚೂರಿನ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಪುಣೆಯ ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
