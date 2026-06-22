ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಹರಾಜು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಆರೋಪ; ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧನ
ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 7:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಸಂತೋಷ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್. ವನಿತಾ ಎಂಬುರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮನಗರ ಮೂಲದ ಸಂತೋಷ್, ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಟೊಯೊಟಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ವನಿತಾ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಲುಗೆ ಮೇರೆಗೆ ವನಿತಾ ತನ್ನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಿರವಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತುರ್ತು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸಾಲ ನೀಡಿದರೆ ಕೊಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಮೇ 30ರಂದು ಸಂಜೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಎಟಿಎಂವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಹಣ ಪಡೆದ ವನಿತಾ ಗಿರವಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಿಸಿ ದರೋಡೆ (ಬೆಂಗಳೂರು) : ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಭೇಟಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯುವಕನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮೂವರು ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಯ್ಯದ್ ಮಜರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಸೀಂ, ತನ್ನು ಹಾಗೂ ತಬ್ರೇಜ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 16ರ ಸಂಜೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾಯಿಪಾಳ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಸಯ್ಯದ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ವೊಂದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿ ವಸೀಂ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 16ರಂದು ಸಂಜೆ ವಸೀಂ ತನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಯ್ಯದ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಲೋಕೇಷನ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಇದರಂತೆ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಅಶ್ವಥ್ ನಗರ ಬಳಿ ಸಯ್ಯದ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ವಸೀಂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯುವಕನನ್ನು ಪಿಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕೊಂಚ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾರು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ 5 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಇನ್ನೂ 5 ಲಕ್ಷ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ರಜಾಕ್ ಪಾಳ್ಯ ಬಳಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೀವಭಯದಿಂದ ಸಯ್ಯದ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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