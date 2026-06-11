ETV Bharat / state

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ: ಖದೀಮರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಶ್ವಾನ 'ತುಂಗಾ'

ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಬಂದು ಅಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದರು.

DAVANAGERE THEFT CASE ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ POLICE DOG TUNGA 2
ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಶ್ವಾನ 'ತುಂಗಾ', ಬಂಧಿತ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್​​​​ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ವಾನ ತುಂಗಾ-2 ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.‌

ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಟಿ (30), ರಮೇಶ್ ವೈ (28) ಬಂಧಿತರು.

ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹರಿಹರದ ಅಮರಾವತಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೇ 19ರಂದು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು.‌ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಸುಕೋ ಟೀಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಶ್ವಾನ ತುಂಗಾ ಕಳ್ಳರು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಳು. ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 57 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 409 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ, 10 ಸಾವಿರ ನಗದು, 2 ಮೊಬೈಲ್, 1 ಬೈಕ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

DAVANAGERE THEFT CASE ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ POLICE DOG TUNGA 2
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ವಸ್ತುಗಳು (ETV Bharat)

ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಟಿಜಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನಂತರ ಹರಿಹರದ ಅಮರಾವತಿಯ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದರು. ‌ಕೋರ್ಟ್​ ಕೇಸ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಅಮರಾವತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್​.ಟಿ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‌

"ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಒಡೆದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮನೆಯವರು ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. 480 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಸುಕೋ ಟೀಮ್ ಕರೆದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಂಗಾ ಶ್ವಾನ ಐದು ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲು ಬಂದು, ಬಳಿಕ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ: 483 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಎಸ್ಕೇಪ್

TAGGED:

DAVANAGERE
THEFT CASE
POLICE DOG TUNGA
ARREST OF THIEVES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.