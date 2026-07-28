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ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು 3,991 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಗಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ಸಾಗಿದೆ.

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ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 4:11 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ 3,991 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 545 ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಗರಣ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಕೆಇಎ)ಗೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಇಎ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ, ನಗರ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ 3,991. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 596 ಹುದ್ದೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2266, ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 755, ಸೇವಾನಿರತ ಪುರುಷರಿಗೆ 257, ಸೇವಾನಿರತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 82 ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 35 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ರಮ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವವರ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​​, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಐಎಸ್ ಎಫ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿಂಗ್​, ನಗರದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ 149 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿವರ: ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾನುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್​ 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

3,395 ಸಿವಿಲ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 2ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ 12ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಸ್ಥಳೀಯ 371 ಜೆ ವೃಂದದ 596 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 2ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ 179 ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 6ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ರಿಂದ 4ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ 371 ಜೆ ವೃಂದ ಸಿಎಆರ್ 859 ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 20 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಗಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ:

  • ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರಲಿದ್ದು ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
  • ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ 100‌ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮಾನಿಟರ್ ಕೂಡ ನೂರು ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನ್ವಯ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
  • 2023ರಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧೇಯಕದಡಿ ಅಕ್ರಮ , ನಕಲು ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಿದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಶಂಕಿತರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ,‌ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
  • ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೋರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಿಎಸ್​​ಐ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿಯ ಹಗರಣದ ಕಳಂಕವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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