ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲಿದೆ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(AI) ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನೇರವಾಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
Published : November 18, 2025 at 7:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ.
ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10ರ ಬಳಿಕ ಜನರು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ದೂರುಗಳ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನೇರವಾಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಜನರು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಎಐ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಸಾವಿರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಎಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಶ್ರೀರಾಮಪುರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಹರಳೂರು, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ಸುಮಾರು 200 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ.850 ಎಚ್ವರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 9 ಸಾವಿರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಗರದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿತದಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಆಧರಿಸಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಳವಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.
"ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಎಐ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
