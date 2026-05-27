ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 18 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

CONSTABLE SUFFERS HEART ATTACK
ಮೃತ ಈರಣ್ಣ ಗುಡಾದಾರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : 18 ದಿನದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್​ 8ನೇ ಪಡೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈರಣ್ಣ ಗುಡಾದಾರ್(26) ಮಂಗಳವಾರ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರು ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಪಿ 8ನೇ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೇ 26ರಂದು ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಈರಣ್ಣ ಗುಡಾದಾರ್ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಈರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತರು ಪತ್ನಿ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

ಸಂತಾಪ: ಯುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಪಿ 8ನೇ ಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಎಸ್.ಯುವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈರಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 11:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈರಣ್ಣ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಶವವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್​ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ 26 ವರ್ಷದ ಕನಕೇಶ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮುರಡಿ ಎಂಬ ಯುವ ವಕೀಲ ಮೃತಪಟ್ಟ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೃತ ಕನಕೇಶ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಈಗಷ್ಟೇ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ (ಮೇ 19) ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆಯೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್​ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಸುನಿತಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚಿಲಕೂರಿ ನಿಖಿಲ್ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ (25) ಎಂಬುವರು ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೃತ ನಿಖಿಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಶ್​ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ, ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

POLICE CONSTABLE DIES
CONSTABLE SUFFERS HEART ATTACK
ಹೃದಯಾಘಾತ
SHIVAMOGGA
HEART ATTACK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.