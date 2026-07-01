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ಉತ್ತರಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಡಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆ: ಮಾರಾಟ ಜಾಲ ಬೇಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತೀವ್ರ ಶೋಧ

ಕಾಡುಹಂದಿ ಬೇಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಈಗ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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ಪೊಲೀಸರ ತೀವ್ರ ಶೋಧ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 9:22 AM IST

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ಕಾರವಾರ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿಯ ಭೀಕರ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.

ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಡಬಾಂಬ್ ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಅರಣ್ಯದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಡಬಾಂಬ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಬಂದೂಕು ತಯಾರಿಕೆಯ ಬೃಹತ್ ಅಕ್ರಮ ಜಾಲದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಇದೀಗ ಇಲಾಖೆ ಜಾಲಾಡತೊಡಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 27ರಂದು ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತುಮಕೂರು ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಜೂನ್ 22ರಂದು ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಿಂಗಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಡಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಜಾಲದ ಹಲವು ಕೊಂಡಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು0.

60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ವಿಚಾರಣೆ: ಗೋಕರ್ಣ ಪಿಐ ಶ್ರೀಧರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಂಕೋಲಾ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಗೌಡಗೆ ಬಾಂಬ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅಂಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

ಆರೋಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಾಂಬ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಫೋನ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿಯೇ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಲದ ಪತ್ತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈತ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಾಡುಹಂದಿ, ಮೀನು ಬೇಟೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬಳಕೆ: ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಹಳಿಯಾಳದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ಈ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 100 ರಿಂದ 300 ರೂ.ಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡಂಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಬಾಂಬ್ ಅಗಿಯುವ ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು ತಲೆ-ಮುಖ ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಹಂದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 7-8 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮೂರು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ.

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಬಳಕೆ, ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜೀವಂತ ನಾಡಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ತುಮಕೂರಿನ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಜಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಕಾಡುಹಂದಿ ಬೇಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಅಕ್ರಮ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಈಗ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್., ತುಮಕೂರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ನಾಡಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TUMAKURU BLAST CASE
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UTTARA KANNADA
ನಾಡಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕಾ ಜಾಲ
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