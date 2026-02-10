ETV Bharat / state

ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​: ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನೊಬ್ಬ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

GUN DANCE CASE
ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 10, 2026 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಲಬುರಗಿ: ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನೊಬ್ಬ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅಫಜಲಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮತೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಗನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗನ್‌ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಮತೀನ್ ಪಟೇಲ್​ಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ದುರಂಧರ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೂ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಗನ್‌ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಡಿ., ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದವರೆಷ್ಟು? ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಬಹುದು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಿರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೆಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ. ಯಾರೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಲು ಹಾಗೂ ಬಳಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯವಗಳಿವೆ.

1956ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ Non - Prohibited Bore (NPB) ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಾನುಸಾರ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ಜೀವ, ಆಸ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ, ಅತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತವರ ಗನ್​ಮ್ಯಾನ್​ಗಳು ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುವರು ಕೂಡ ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿಕರು ಸಹ ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ (ಶೂಟಿಂಗ್) ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಬಳಕೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಬಂದೂಕಿಗಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 21 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

TAGGED:

CONGRESS LEADER GUN DANCE
KALABURAGI GUN DANCE VIDEO
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
KALABURAGI
GUN DANCE CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.