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ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ: ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪತ್ರ

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದವರ ಬೈಕ್​​ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕದಂತೆ ಬಂಕ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

NO HELMET NO PETROL
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 5:07 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರು, ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದರು. ಆದರೂ ಕೆಲ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿನೂತನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದವರ ಬೈಕ್​​ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕದಂತೆ ಬಂಕ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸರು ಅದೇಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಸವಾರರು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ 2,282 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 358 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, 1,492 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

No helmet no petrol
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರು, ಯಾರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೇ ಬರುತ್ತಾರೋ, ಅಂತವರ ಬೈಕ್​​ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕದಂತೆ ಕೋರಿ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ನಗರದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಸಂದೀಪ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು, ತಾವು ಸ್ವತಃ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಜಿಪಿ ಸಂದೀಪ್​ ಪಾಟೀಲ್, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಚಾಲಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

No helmet no petrol
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದು ವಾರದ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2ನೇ ದಿನ ಸಿಗ್ನಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. 3ನೇ ದಿನ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 4ನೇ ದಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

No helmet no petrol
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)

ಈ ವೇಳೆ ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ, ಡಿಸಿಪಿ ನಿರಂಜನರಾಜೆ ಅರಸ್, ಡಿಸಿಪಿ ಎಂ.ವೈ.ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

No helmet no petrol
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)

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TAGGED:

BELAGAVI
HELMET AWARENESS
LETTER TO PETROL BUNK OWNERS
POLICE COMMISSIONER BHUSHAN BORASE
NO HELMET NO PETROL

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