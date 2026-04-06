ETV Bharat / state

ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರು - ಟ್ರೈನರ್​ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೂಚನೆ

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಟ್ರೈನರ್​ಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನರ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್​ ಬಿವಿಬಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಎಸಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಸೇರಿ ಟ್ರೈನರ್​ಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಿಷನರ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಠಾಣಾವಾರು ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಿಮ್​ಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಗೆ ತಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಿಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ‌‌. ಒಳ್ಳೆಯ ಕವರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಇರುವುದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ?, ಜಿಮ್​ಗೆ ಬರುವವರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಸೇರಿ ಟ್ರೈನರ್​ಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಜಿಮ್​ಗೆ ಬರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಮ್‌ಗೆ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್​ ರೂಮ್​ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಮ್‌ಗೆ ಬರುವವರ ಎಲ್ಲರ ಮಾಹಿತಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ತರಬೇತಿದಾರು‌ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕತುಂಬಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಜಿಮ್​ಗಳಾದ ಘಟನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ತರಬೇತಿದಾರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು‌. ದೊಡ್ಡ ಜಿಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಅಂತವರ ಮೇಲೂ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

TAGGED:

GYM OWNERS AND TRAINERS
ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ
DHARWAD
POLICE COMMISSIONER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.