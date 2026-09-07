ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ರೆ ಕೇಸ್
ಕೊಲೆ, ಚಾಕು ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ಅವರು ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 7, 2026 at 7:26 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅವಳಿ ನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಸ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಜಗಳ ಸೇರಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೌಡಿಗಳು, ಪುಡಿರೌಡಿಗಳು ಚಾಕು, ತಲ್ವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ನೂತನವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ಅವರು ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಈ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ 215 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
8 -10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನಗರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಹಾಡಹಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಚಾಕು ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಡೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ 'ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಂಗ್ ಸ್ವಾಡ್'ನ್ನು (ಚಾಕು ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆ ಪಡೆ) ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಚಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ಡಿಸಿಪಿ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಠಾಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಿಐ, ಪಿಎಸ್ಐ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 8-10 ಜನರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ?: ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂಡವು ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದು, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆಯುಧ ದೊರೆತರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ, ಆಯುಧಗಳು ದೊರೆತರೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ಅಪರಾಧಿಕ ಕೃಷ್ಣ ತಡೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯ ತಡೆಗೆ ಈ ಪಡೆ ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಭಾನುವಾರ ಈ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, 215 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ರೌಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಕು ಇರಿತ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇಳಿಕೆ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಕು ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಚಾಕು ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿವೆಯಲ್ಲದೇ, ಈ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಾಕು ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ಅಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಡ್ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇರಿತ 215 ಪ್ರಕರಣ: ಅವಳಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ 85 ಚಾಕು ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 2025ರಲ್ಲಿ 90 ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಈವರೆಗೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇರಿತದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ, ಅಂಜಲಿ ಅಂಬಿಗೇರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 420 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
18 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರೇ ಚಾಕು ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕರು ಸಹ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕಿಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೌಡಿಗಳು, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಹಣ, ಮದ್ಯದ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: