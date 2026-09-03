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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದುರ್ಯೋಧನನಂತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ‌ ಕುಳಿತ ಕಳ್ಳ, ಭೀಮನಂತೆ‌ ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆರೋಪಿ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ‌ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಭದ್ರಾವತಿ ಉಪ‌ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SHIVAMOGGA POLICE CATCH THIEF FROM LAKE ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಭದ್ರಾವತಿ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 7:28 AM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ‌ ಹಾಜರಾಗದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು‌ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅವಿತಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆರೆಗೆ ಇಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕರಿಯ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕರಿಯನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಆತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು‌ಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಕಳ್ಳನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯ. (ETV Bharat)

ನೀರಿಗೆ ಹೋದವ ಮೇಲೆ‌ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಭೀಮ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಗದಾಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದು ಕರಿಯನನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದುತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲು ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು: ಕಳ್ಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ.‌ ಈತ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು‌ ಪೊಲೀಸರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ. ಗಂಗಾಧರ ಮತ್ತು ಹಾಲಪ್ಪ ತಮ್ಮ‌ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಕೆರೆಗಿಳಿದು ಕರಿಯನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.‌

ಈ ಕುರಿತು ಭದ್ರಾವತಿ ಉಪ‌ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಿಲೀಪ್​ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕರಿಯ ಭದ್ರಾವತಿಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ‌ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೋದಾಗ ಕರಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹ ಕರಿಯನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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SHIVAMOGGA
POLICE CATCH THIEF FROM LAKE
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳ
ಭದ್ರಾವತಿ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್​
THIEF HID IN LAKE

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