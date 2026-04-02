ETV Bharat / state

ವಯೋವೃದ್ದರು, ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ 'ಆಸರೆ': ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್​ನ​​ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆ, ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಯೋವೃದ್ದರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಿರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 10:11 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹಲವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು 'ಆಸರೆ' ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 7,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಳಜಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ ಆಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ವೃದ್ಧರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ 7,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಯೋವೃದ್ದರು, ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ 'ಆಸರೆ' ಯೋಜನೆ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ವೃದ್ಧರು, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಾಗ ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಅಪಾಯದ ಸೈರನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಹಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಔಷಧೋಪಚಾರದ ನೆರವು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಆಯಾ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಬಂದು ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನಿಗದಿತ ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಡೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಲಾಗ್ ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತುರ್ತು ವೇಳೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ (112) ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಯ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಡಿಸಿಪಿ ರವೀಶ್‌ ಸಿ.ಆರ್. ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆಸರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಭಯ ಬೇಡ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಪೊಲೀಸರೆಂದರೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವವರು, ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಊರುಗೋಲಾಗಿ ನಿಂತು ಆಸರೆ‌ ಕೊಡುವಂತವರು ಎಂಬ‌ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್​ನ​​ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆ, ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವವರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ: ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ವೃದ್ಧರು ಹಗೂ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು‌ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೃದ್ಧರಾದ ಮಾಲಾ ಚಕ್ರ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರ ಈ ಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ‌ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪಾಯ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿ, ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೂರದ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬರಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಯೋಗಾನಂದ ಹಾಗೂ ಸುಚಿತ್ರಾ ದಂಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಲೀಸರ 'ಆಸರೆ' ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕುಡುವಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಆಸರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ‌. ಆದರೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರೇ ನಮ್ಮಂತಹ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಇವರ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ, ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಕುಂತಲಾ ಕುಡುವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆಸರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.‌ ಇದೊಂದು‌ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

TAGGED:

HUBBALLI DHARWAD POLICE
DHAWARD
ಪೊಲೀಸ್ ಆಸರೆ ಯೋಜನೆ
POLICE HELP FOR ELDERLY PEOPLE
POLICE ASARE SCHEME

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.