ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: 7 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರಿಫ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಏಳು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 8, 2026 at 10:26 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆರಿಫ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಫತ್, ಜುಟ್ಟು ಅಶ್ಫಾಕ್, ಖಲೀಲ್, ಶಾಕಿರ್, ಇರ್ಫಾನ್, ರಿಝ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಇರ್ಷಾದ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನ ರಿಫತ್, ಜುಟ್ಟು ಅಶ್ಫಾಕ್, ಖಲೀಲ್, ಶಾಕಿರ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಮತ್ತು ರಿಝ್ವಾನ್ ಎಂಬ ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಆರಿಫ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಾರಿನಿಂದ ಬೈಕ್ಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಆರಿಫ್ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಯುಧಗಳಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇರ್ಷಾದ್ ಎಂಬಾತ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದ. ಈತ ಕೊಲೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಒದಗಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸುಹೈಲ್ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಾಹನವನ್ನು ರಿಫತ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅರ್ಷಾದ್ ಎಂಬಾತ ಈ ಕೊಲೆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆತ ಪೊಲೀಸರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಸಹ ಆರೋಪಿ ಅಶ್ವೀರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ನಿಗಾವಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ವಿದೇಶಿ (ದುಬೈ) OTPಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ, ಹೊಸ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮುಸ್ತಫಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವೀರ್ ಎಂಬವರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಅಡಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ, ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿವೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಕೋರರು ಮತ್ತು ಇರ್ಷಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧದ ಯೋಜನೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಮೀಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
