ರಾಯಚೂರು: ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೂತಿರುವ ಶವಗಳ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಭಾಗ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಆರೋಪ: ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಲಾದ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
Published : October 24, 2026 at 9:12 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ನಗರದ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಲಾದ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೂವರನ್ನು ನೇತಾಜಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರನ್ನು ರಾಯಚೂರಿನ ಅಶೋಕನಗರದ ರಾಜು, ತಿಮ್ಮಾಪುರಪೇಟೆ ವಿರೇಶ ಹಾಗೂ ನೇತಾಜಿನಗರದ ಅಪ್ಸರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣಾಂಗ್ಷು ಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ವಿರೇಶ ಶವಗಳ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಈತ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಶವಗಳ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಹೂತಿದ್ದ ಶವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದ ಎಸ್ಪಿ, ಆರೋಪಿಗಳೇನಾದರೂ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಸ್ಪಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಅಪ್ಸರ್, ಕೆಲವರು ಎಲುಬು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಓದಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಣಿ ತೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆತ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಎರಡು, ಮೂರು ಸಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿ.ಬಸವರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೂಳಲಾಗಿದ್ದ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗುಮಾನಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅನಾಗರಿಕವಾಗಿವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ರೋಗ, ರುಜಿನ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು