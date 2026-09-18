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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮೃತ ಚಂಪುದಾಸ್‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 7:50 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದು, ಬಳಿಕ ಫ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೇಣು ಹಾಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಮುನ್ನದಾಸ್‌ (32) ಬಂಧಿತ. ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಚಂಪುದಾಸ್‌ (24) ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಆ.30ರಂದು ಹತ್ಯೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಮೊದಲಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ: ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಮುನ್ನದಾಸ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಂಪುದಾಸ್‌ಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಆರೋಪಿ, ಚಂಪುದಾಸ್‌ಳನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ನಾಗನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಈತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಮದುವೆಗೆ ಪೀಡಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ: ಚಂಪುದಾಸ್‌ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಯು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್‌ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಚಂಪುದಾಸ್‌, ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಿಯಾ? ಕೂಡಲೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ, ಆ.30ರಂದು ಉಸಿರಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದು, ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಫ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೇಣು ಹಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು, ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಚಂಪುದಾಸ್ ಮತ್ತು ಮುನ್ನದಾಸ್‌ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ರಾಯಸಂದ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
MURDER
ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಲೆ
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ
BOYFRIEND KILLED GIRLFRIEND

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