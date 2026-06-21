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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಂದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Accused Kumar (left) deceased old lady Subbamma (right)
ಹಂತಕ ಕುಮಾರ್, ಕೊಲೆಯಾದ ವೃದ್ಧೆ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 1:14 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವೃದ್ಧೆಯ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಕುಮಾರ್ (20) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 18ರಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 80 ವರ್ಷದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಎಂಬವರ ಕೊಲೆ ಕುರಿತು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಎಂಬವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್​​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್​ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಪುನೀತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಿಯರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಶಯವಿತ್ತು. ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನೇ ಆಗಿದ್ದ ಕುಮಾರ್​​ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಆತನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಕುಮಾರ್, ಆಟೋಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಳವಡಿಸಲು 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಲದ ಹಣ ತೀರಿಸುವ ದಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿ ವೃದ್ಧೆಯ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಿತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಕಿವಿ ಹರಿದಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು"' ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಾಗಿ ಕಿವಿಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು!

TAGGED:

ELDERLY WOMAN MURDER
MANCHENAHALLI POLICE STATION
ವೃದ್ಧೆಯ ಹತ್ಯೆ
CHIKKABALLAPURA
MURDER CASE

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