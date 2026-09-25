ETV Bharat / state

ಪತ್ನಿ ಕೊಂದು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿ: ಮಹಿಳೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಾರ್​ಕೋಡ್​​ನಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ಪೊಲೀಸರು

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ನಿವೇಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶವ ಬಿಸಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

police-arrested-husband-who-killed-his-wife-and-dumped-body-in-vacant-site
ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಪತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 5:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನು ನಗರದ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಾರ್​ಕೋಡ್ ಜಾಡು ಹತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಆರೋಪಿ ಪತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶ್ವಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಸೂಯ ಬೇಹೆರಾ (28) ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪದಡಿ ಸಾಗರ್ ಚಂದ್ರ ರಾವತ್ (32) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಪತಿ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಆರೋಪಿಯು ಅನಸೂಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಅಗ್ರಹಾರ ಲೇಔಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೆ.2ರಂದು ಆರೋಪಿ ಮನೆಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ದೂರುದಾರ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊಳೆತ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಶವದ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರೂ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು.

ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶವವಿರಿಸಿದ್ದ ಪತಿ: ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಂಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ.11ರಂದು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಪತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನುಸೂಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಯು ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶವ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಆ.16ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶವವನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದ. ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ಕಸವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳು ಶವವನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದವು. ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಾಗದಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ರೀತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಶವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಾರ್​ಕೋಡ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ಅನುಸೂಯ ನೀಡಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್​ನ್ನು ಮಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವು ಆರೋಪಿ ತಲಾಶ್​​ಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಿ.ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಹತ್ಯೆಯಾದ ದಿನದಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಜಗಳವಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ನಿಯ ಸಿಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಶವ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್​ನ ಸಿಮ್​ನ್ನು ಆರೋಪಿಯೇ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯ ತಂದೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟವಿದೆ, ಹಣಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ: ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ, 13 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ: ಯುವತಿಯ ಸಹೋದರನಿಂದಲೇ ಕೃತ್ಯ!

TAGGED:

ODISHA WOMAN MURDER IN BENGALURU
BENGALURU
WIFE BODY DUMPED IN SITE
ಒಡಿಶಾ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ
HUSBAND KILLS WIFE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.