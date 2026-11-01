ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ₹40 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪ: ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಕಲಿ ಕೀ ಬಳಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2026 at 5:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜು, ಗೇಮ್ಸ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಗರದ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಗರಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಡಗೌಡ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಶೋಧಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಲಾಕರ್ನಿಂದ ಹಣ ಎಗರಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶೋಧಾ ಅವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾಕರ್ನಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶೋಧಾ ಅವರು ಲಾಕರ್ ತೆರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಚಾರ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು, ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ನ ನಕಲಿ ಕೀ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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