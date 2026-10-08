ತಾಯಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೊಲೀಸರು: ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಗನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ!
ವೃದ್ಧೆಯ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಮಗನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2026 at 7:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಸಹಜ ಸಾವು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಮಗನನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ (59) ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ವೃದ್ಧೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಡಿ ಬಾಲಾಜಿ (45) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೃದ್ದೆಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಕನ್ನಮಂಗಲದ ಬೇವಿನಕಾಯಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24ರಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಬುಧವಾರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಿದ್ದತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮೃತರ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಮಂಚದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಯುಡಿಆರ್ನಡಿ (ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು) ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವೈದೇಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಅದೇ ದಿನವೇ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ದೇಹದ 12 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ರಾತ್ರಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಬಾಲಾಜಿ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಬಾಲಾಜಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಧಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಆರೋಪಿಯು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರನೇಯದಾಗಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ 32 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ತಲೆಗೆ ಗುದ್ದಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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