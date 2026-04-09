ಹಳೆ ದ್ವೇಷ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ: ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ 8 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 9, 2026 at 10:46 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೇ ನೆತ್ತರು ಹರಿದಿದೆ. ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗನಗೌಡ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (50) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕಪ್ಪ ಬಳಗನ್ನವರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಳಗನ್ನವರ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಳಗನ್ನವರ, ವಿಜಯ ಬಳಗನ್ನವರ, ಸೂರಪ್ಪ ಬಳಗನ್ನವರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಿಂಗಾಡಿ, ನಾಗರಾಜ ಬಳಗನ್ನವರ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಳಗನ್ನವರ, ಇತರರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು. ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಾದ ಬಳಗನ್ನವರ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರಾಯಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾ ಬಳಗನ್ನವರ ಮನೆಯವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಗನ್ನವರ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೊಡ್ಲಿ, ಕುಡಗೋಲು, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ, ರಕ್ತದ ಮಡವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗನಗೌಡನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ನೇಸರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು 8 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆ, ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಕೊಲೆಯಾದ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಕೊಲೆಯಾದ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮುದಕಪ್ಪ ಬಳಗನ್ನವರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವು ಸಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: 7 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್