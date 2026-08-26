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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೇರೊಬ್ಬನ ಪತ್ನಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟವನ ಹತ್ಯೆ: ದಂಪತಿ ಜೈಲುಪಾಲು

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 7:59 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಜನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಮೇಶ ಹನುಮಂತ ಬಂಡ್ರೋಳಿ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಬನಪ್ಪ ಒಡೆಯರ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆಯಾದ ರಮೇಶ್ ಬಂಡ್ರೋಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಫೋಟೋವನ್ನು ತನ್ನ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್​​ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಬನಪ್ಪ, ರಮೇಶನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
MURDER FOR WHATSAPP STATUS
ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಲೆ
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MUDALAGI MURDER CASE

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