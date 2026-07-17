ದಾವಣಗೆರೆ: ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ನೀಡಿ 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ, ಮೂವರು ಸೆರೆ
ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಕಲಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು.
Published : July 17, 2026 at 7:12 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಾಯ ಅಗೆಯುವಾಗ ಬಂಗಾರದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು (ನಾಣ್ಯಗಳು) ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ನೀಡಿ 85 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿಗಳು ವಂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಸಚಿನ್ ಗೋಂಧಳಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಮೇಶ್ (21), ನ್ಯಾಮತಿಯ ಸಂದೀಪ್ (38) ಹಾಗು ರವಿ (40) ಈ ರೀತಿ ವಂಚಿಸಿದ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಇವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 62.25 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆ ನಡೆದ ಬಗೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಾನಂದ ಎಂಬವರಿಗೆ ವಂಚಕರು ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಶಿವಾನಂದ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆ ಪಾಯ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಶಿವಾನಂದ್ನನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಸಲಿ ಬಂಗಾರವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೂನ್ 28ರಂದು ರಂದು ಸವಳಂಗ- ಶಿಕಾರಿಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಶಿವಾನಂದ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದರು.
85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು 1 ಕೆ.ಜಿ ನಕಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಂಚಕರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಕಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದು ಜುಲೈ 6ರಂದು ನ್ಯಾಮತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನ್ಯಾಮತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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