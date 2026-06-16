ಬಿಯರ್ಗಾಗಿ ಬಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳು: 9 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಕೋಲಾರ ಪೊಲೀಸರು
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಡಿರೌಡಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 16, 2026 at 9:15 PM IST
ಕೋಲಾರ: ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಂದಲೇ ನಡೆಸಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಲೂರು ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ತಿ ಪೋಲಿಸರು ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೊರಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದಾಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪುಡಿರೌಡಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಸುಕ್ರಿವಾಲ್ ಮಾಸ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಂದಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಜನರನ್ನ ಹೆದರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೋಲಿಸರು 9 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಗಡಿಪಾರು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಸ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲ ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬಿಯರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಡು ತೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಪುಡಿರೌಡಿಗಳಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬಂದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಮಾಡಿ ಹೆದರಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಾಸ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ಮಾಲೂರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗುತ್ತೇರ್, ಗಲ್ಪೇಟೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಠ್ಠಲ್, ಮಾಸ್ತಿ ಠಾಣೆ ಲೇಖಕಕರು ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಧಾಕರ್, ರಾಜೇಶ್, ನಿಖಿಲ್, ಕನ್ನಪ್ಪ, ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
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