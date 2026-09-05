ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಖಾಕಿ ಅಲರ್ಟ್; ರೌಡಿಶೀಟರ್​ಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್​

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರು, ಸಕ್ರಿಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರೌಡಿಶೀಟರ್​ಗಳ ಪರೇಡ್
ರೌಡಿಶೀಟರ್​ಗಳ ಪರೇಡ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 9:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾ‌‌‌ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರು ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದರೆ ಹುಷಾರ್ ಎಂದು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕವಾಯತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಖಡೇಬಜಾರ್, ಮಾಳಮಾರುತಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್, ಗ್ರಾಮೀಣ, ಶಾಹಪುರ, ಉದ್ಯಮಬಾಗ್, ಮಾರಿಹಾಳ, ಟಿಳಕವಾಡಿ, ಕಾಕತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ಗಳ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಸಾವಿರ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರು, ಸಕ್ರಿಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಸಿ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ ಸೇರಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 137 ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ‌. ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡದ ರೌಡಿಶೀಟರ್​ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಡಿಪಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಡಿಜೆ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ದಿನ‌ ಮೊದಲೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಆರಂಭ: 'ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಾ'ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

TAGGED:

GANESH FESTIVAL
BELAGAVI
NEW POLICE COMMISSIONER
ರೌಡಿಶೀಟರ್​ಗಳ ಪರೇಡ್
ROWDY SHEETERS PARADE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.