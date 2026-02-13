ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಉದಯರವಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ನಾವೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಕುಟುಂಬದವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಉದಯ ರವಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅಳಿಯ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಉದಯರವಿ ನಿವಾಸ (ETV Bharat)
February 13, 2026

ಮೈಸೂರು: "ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬಾಳಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಉದಯ ರವಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಉದಯ ರವಿಯನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅಳಿಯ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಉದಯ ರವಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅಳಿಯ ಚಿದಾನಂದ ಕೆ. ಗೌಡ ಅವರು, "ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಉದಯ ರವಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿದ್ದು, ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಉದಯ ರವಿಯಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಉದಯರವಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲ್ಲ-ಕುವೆಂಪು ಅಳಿಯ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ (ETV Bharat)

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉದಯ ರವಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಉದಯ ರವಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬದವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಉದಯ ರವಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೂಪಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜೀವನ, ಚಿಂತನೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಾಗೂ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅಳಿಯ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಉದಯರವಿ ನಿವಾಸ (ETV Bharat)

ಸಚಿವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಉದಯರವಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಉದಯ ರವಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸಚಿವರಿಗೆ ಉದಯ ರವಿಯನ್ನು ಮಾರುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಉದಯ ರವಿಯನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬರಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಚಿದಾನಂದ ಕೆ. ಗೌಡ ಉದಯ ರವಿಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಇದೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

