ETV Bharat / state

ಮುರುಘಾಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ: ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ

ಮುರುಘಾಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.

POCSO CASE
ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದತ್ತ ತೆರಳಿದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 10:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ/ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದ ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ 2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಕಾರಣ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮುರುಘಾಶ್ರೀ, ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದತ್ತ ತೆರಳಿದರು. ಮುರುಘಾಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.‌

ಶರಣರ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪರ ಅಂತಿಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾದ ಆಲಿಸಿದ 2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹಡಪದ್ ನವೆಂಬರ್​ 26ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮುರುಘಾಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದು, ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣರ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. 2ನೇ ಪೋಕ್ಸೊ ಕೇಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತೀರ್ಪು ಮುಂದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ನ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ.26ರ ತೀರ್ಪು ಮುಂದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುರುಘಾಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ: ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ವಾರ್ಡನ್ ರಶ್ಮಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ

TAGGED:

MURUGHA MATH SHREE
POCSO CASE AGAINST MURUGHASHREE
ಮುರುಘಾಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ
DAVANAGERE
POCSO CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.