ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಜಿಂಕೆ ಕೊಂದು ಬೇಟೆಗಾರರು ಪರಾರಿ
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಂಕೆ ಕೊಂದು ಬೇಟೆಗಾರರು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 8, 2026 at 9:00 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ನಾಡಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬೇಟೆಗಾರರು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಹನೂರು ಬಫರ್ ವಲಯದ ಪಚ್ಚೆದೊಡ್ಡಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ನಡೆಸುವಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕೈಗೊಂಡ ವೇಳೆ ಜಿಂಕೆ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೃತ ಜಿಂಕೆ ಗಂಡಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಗಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎದೆಭಾಗ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್: ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಕಡವೆ ಕೊಂದು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಡುತೊರೆಹಳ್ಳ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಸೆ.1 ರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಉಡುತೊರೆಹಳ್ಳ ಡ್ಯಾಂ ನ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೆ.1 ರ ರಾತ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತು ನಡೆಸುವಾಗ ನಾಲ್ವರು ಬೇಟೆಗಾರರು ನಾಡ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಚೀಲ ಬಿಸಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಡವೆಯನ್ನು ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಕೊಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.
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