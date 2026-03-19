ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 33 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ: ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಿಂತ ಪಿಎನ್ಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾನಗರಿ ಜನ
ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎನ್ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
Published : March 19, 2026 at 6:49 PM IST
ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಜನರು ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದವರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ(ಪಿಎನ್ ಜಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2018ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 33 ಸಾವಿರ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇದ್ದರೆ, 131 ವಾಣಿಜ್ಯ, 42 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ 50 ಸಾವಿರ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕದ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಎಸಿಎಂ(ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಮೀಟರ್) ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಲು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ ತುಂಬುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಇರುವ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1000-1200 ರೂ. ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆ ದೋರಿದ್ದರಿಂದ ಗೃಹ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೋದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿರುವ ಮೆಗಾ ಸಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ಪ್ರವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿರುವ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ದರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದರೆ ಮುಗಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಬಳಸಿದ ಅನಿಲಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲ, ಬಳಕೆಯೂ ಸುಲಭ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವವರು 18001231803, 04046565555 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 9500 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರದ ಬಸವನಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಶಾಹು ನಗರ, ಅಶೋಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಎನ್ ಜಿ ಸ್ಫೋಟ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ: ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಗಾಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಫೋಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿ ಅನಾಹುತ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆದಾರರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಬಿ. ಕಟ್ಟಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಿಂತಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆದರೆ, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೀಕ್ ಆಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಂಬರ್ ಹಚ್ಚಿ, 8-15 ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಿಎನ್ ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 500-600 ರೂ. ನಮಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಆರ್.ಡಿ. ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪರ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಾನು ಹೆದರಿದ್ದೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಗೃಹಿಣಿ ಮಹಾದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್.ಎಸ್. ಪಂಗನ್ನವರ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ಕಾಕ್ ಆಪ್ ಮಾಡುವುದು ಮರೆತರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗೇ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಏನೂ ಅನಾಹುತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
