ETV Bharat / state

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ; ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಘೋಷಣೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನೆಂಬುದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

pm-narendra-modi-speech-at-udupi-sri-krishna-math-program
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿಗೆ ಬರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿಯು ಜನಸಂಘದ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಠಣ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, 1968ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಜನರು ಜನಸಂಘದ ವಿ.ಎಸ್.ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಉಡುಪಿ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು ಎಂದು ನೆನೆದರು.

ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಪಾತ್ರವು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಮಾನು ದ್ವಾರವಿದೆ ಎಂದರು.

ಲಕ್ಷ ಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಠಣ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ (ETV Bharat)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಾರರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ನೀತಿಯ ಸಾರ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದಿನದು ಹೊಸ ಭಾರತ. ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕರುಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಎಂದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅದರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುಗಳು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

PM narendra modi speech at udupi sri krishna math program
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ (ETV Bharat)

ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ ಬಿರುದು: ಲಕ್ಷ ಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಠಣ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ 'ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ' ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಗೋಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಗೆ ಹೊದಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ, ಸುವರ್ಣ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೃಷ್ಣನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ: ಹೂವಿನ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಜನತೆಯತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದ ಮೋದಿ!

ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ 'ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ' ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನ

TAGGED:

KRISHNA MATH PROGRAM
MODI IN UDUPI
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
MISSION SUDARSHAN CHAKRA
PM NARENDRA MODI SPEECH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.