ETV Bharat / state

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಭೇಟಿ: ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ಧಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಲಾಂಛನವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದೀಜಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.

pm-modi-visits-pejawar-sri-logo-for-sri-vishvesha-tirthas-birth-centenary-five-year-plan-unveiled
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ಧಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ/ಉಡುಪಿ: ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೋದೀಜಿ ಅವರು ಉಭಯ ಕುಶೋಲೋಪರಿ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವು 2031 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಲಾಂಛನವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದೀಜಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಾಜಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿ ಶಾಲು, ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ಕಾಲೀಯ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಸಹಿತ ಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಕಳೆದ ವಾರ ಮೋದೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಿಸಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಸೂಕ್ತ ಹೋಮ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

pm-modi-visits-pejawar-sri-logo-for-sri-vishvesha-tirthas-birth-centenary-five-year-plan-unveiled
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ಧಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)

ಅದರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೇಶ ಧರ್ಮದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೋಮ ಹವನಗಳು, ಸತ್ಸಂಗಗಳು, ಜಪಯಜ್ಞಗಳೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ‌. ಈ ದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಂಛನ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ . ದೇಶ ಧರ್ಮದ ಒಳತಿಗೆ ನಿಶಿಹಗಲೆನ್ನದೇ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಗೌರವವನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹುಕಾಲ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದರು.

ಮೋದಿಯವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಪೇಜಾವರ ಮಠ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸದಾ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿಯಾದದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಉಡುಪಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಮರಣೀಯ.‌ ಗುರುಗಳ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ‌ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ. ಉಡುಪಿಗೂ ದ್ವಾರಕೆಗೂ ಬಹಳ ಗಾಢ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.‌ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.‌

pm-modi-visits-pejawar-sri-logo-for-sri-vishvesha-tirthas-birth-centenary-five-year-plan-unveiled
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಭೇಟಿ (ETV Bharat)

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾಧ್ವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ , ಚೆನ್ನೈ ಉಡುಪಿ ಹೋಮ್ಸ್ ಮಾಲಕ ಪಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ , ಎಂ ಆರ್ ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ , ಕೊಯಮುತ್ತೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ರವಿ ಶ್ಯಾಮ್ , ನವದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರಖೇಡಿ , ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಹರೀಶ್ ರಾಯಸ್ , ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಚ್ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ , ಬದರಿ ನಾರಾಯಣ ಲಡ್ಡಾ , ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೈಸೂರು , ಟಿ ಪಿ ಅನಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರು , ವೇದವ್ಯಾಸ ಗುರುಕುಲದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ ವಿಠೋಬಾಚಾರ್ಯ , ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಠದ ಪಿಆರ್​ಒ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋದೀಜಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಲಾಂಛನವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಉಡುಪಿಯ ನಿಧಿ ಗ್ರಾಫಿಟೆಕ್ ನ ಮುರಲಿಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಕೃತಿಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಅಹವಾಲಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ: ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಸಲಹೆ

ರಾಮ ಮಂದಿರದ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ: ಈಗಲೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿದೆ: ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿದೆ: ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ

TAGGED:

BIRTH CENTENARY VISHVESHA TIRTHA
ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ
ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ
UDUPI
PEJAWAR SRI MEETS PM MODI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.