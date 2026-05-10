'ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವ ಪಕ್ಷ': ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 10, 2026 at 12:48 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹರಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೂದಲಿಸಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು. ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ನಾವು ಮೂರು ದಿನ‌ಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಮೊದಲ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.‌ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್​ನ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವಾಲಯದ 50 ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿವೆ. ನಾನು ಮಾತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ‌. ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೂ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.‌ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುವುದು, ಪ.ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರನೀತಿ ಈ ದಿಶೆಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಜನರು, ರೈತರು, ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಡನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಲಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜನ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಹಗರಣ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೀತಿಯ ರಾಜನೀತಿ ಬೇಕು. ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ ದೇಶ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಡ್ರ ನೀತಿ ಮೂಲಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.‌ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂರು ಶಾಸಕರಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 3 ಶಾಸಕರಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಕೇರಳಂನಲ್ಲೂ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ. ನಾವು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 22 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ವಿಕಾಸದಿಂದ ದೇಶದ ವಿಕಾಸದ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವ ಪಕ್ಷ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದರೂ 100 ಸೀಟ್ ಮುಟ್ಟಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ಅಹಂಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ, ಲೋಕತಂತ್ರ, ಕೋರ್ಟ್, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ದ್ವೇಷವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಅಜೆಂಡಾ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನಮಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ವಪರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಬರೇ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಸಬ್ ಕಾ ಸಾತ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುಬೇಗ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಕ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಇವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವುದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು. ಮೇ 5 ಆಯಿತು, 6 ಆಯಿತು, ಎಂಟು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇದ್ದರು. ಅರೇ ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವರ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಂ ಕೇರಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಿಎಂ ಮಾಡುವುದೋ, ವರ್ಷಕೊಬ್ಬರಂತೆ ಸಿಎಂ ಮಾಡುವುದೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಂತೂ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವುದು. ಛತ್ತೀಸ್‌ಘಡದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು, ರಾಜಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡಿದರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕೇರಳಂನ ಸರದಿ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಂ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಲೂಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಲೂಟಿಯಾದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಪರಜೀವಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಿಯೂ ವಿಶಾಸದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ​ನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸಂಕಟದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದಿದೆ. 10 ವರ್ಷದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರನೂ ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಳೆದ 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಗಾಳಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ, ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಹಸಿವಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಡಿಎಂಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿತು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಪರಜೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಇರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮಸತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರದೇ ಸಹಯೋಗಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅದರ ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 33% ಮಹಿಳಾ‌ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ತಂದಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸೀಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಂಸದೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು, ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನ್ನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

