ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಿ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
Published : May 11, 2026 at 4:50 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಯಮ ಕಾಯುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾ‌ನಿ ಮೋದಿ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನವಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಯಾರೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ‌ ಹೇಳಲಿ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶುರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ, ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಲಿ. ಅವರ ಶಾಸಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಶುರು ಮಾಡಲಿ. ಆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಜನರಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವರೇ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮದುವೆ ಮಾಡೋರು, ಮುಂಜಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಚಿನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ?. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ?. ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ‌ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾ?. ಏನು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋರು, ಒಂದು ಸರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರನ್ನು ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ?. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟನೋ, ಸುಖನೋ, ಸಾಲನೋ ಸೊಲನೋ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಡಾಟ ನಡೆಸೋರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ?. ಫಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್​ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿ‌. ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ‌ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಡಿ. ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲು ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡೋದು ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

