ETV Bharat / state

ಶಾಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಸಂವೇದನಾ ಶೀಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಯುವಕರಿಂದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಾಧ್ಯ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್​ನ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

Bengaluru Art of living PM Modi in bengaluru ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ PM Modi
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 10, 2026 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮಾಜ ಸ್ವಯಂ‌ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಸಕ್ರಿಯವಾದಾಗ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸಾವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್​ನ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೇತನವನ್ನೂ ಈ ನಗರ ಹೊಸ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.‌ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿವಿಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆ, ಉಪಾಸನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧತೆಯ ಮೂಲತತ್ವ ಏನೆಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.

ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಸದಾ ಸಮಾಜದ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಯುವಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಬಹಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್​ನಲ್ಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ‌ ಮೂರನೇ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಯುವಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಸಂವೇದನಾ ಶೀಲತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯಾಸ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್​ನಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂ ತಾಯಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಕಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.‌ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸುವುದು, ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​​ನಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು, ಸ್ಥಾನೀಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತವನ್ನು ಕೇಳುವ ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುವ ದೇಶವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಗುರೂಜಿ, ವಿಶ್ವದ ಪರಮ‌ಮಿತ್ರ ಭಾರತದ ಅಮೂಲ್ಯಪುತ್ರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಉದ್ಘೋಷದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಈ ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಟೆರರ್​ಗೆ ನೀವು ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ.‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಕೇಳುವ ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಜಗತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಿದಿರಿ. ಭಾರತವನ್ನು 14ನೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಈಗ ಮೂರನೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಟೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ನೀವು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಶಿಗೆ ನೀವು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಮಾಡಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಮಾನ್ಯ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ದೇಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ. ದೀರ್ಘಾಯು ಆಗಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಪತ್ತೆ, ಓರ್ವ ಆರೋಪಿ ವಶಕ್ಕೆ

'ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವ ಪಕ್ಷ': ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ

TAGGED:

BENGALURU
ART OF LIVING
PM MODI IN BENGALURU
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
PM MODI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.