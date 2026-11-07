ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಉಳಿಸುವ ಪಣ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕುಂಬಾರರ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿಸಿದ ಹಣತೆಗಳು
ಸುಕನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿವಿಎ, ಎಂಪಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕಸಬನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2026 at 8:59 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರರ ಕುಲ ಕಸುಬು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೆಸರಾದಿತೋ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುವ ಮನಸುಗಲಕು ಕುಂಬಾರಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕಸುಬು ಉಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾತ, ಮುತ್ತಾತ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕುಂಬಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಪದವೀಧರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡಾ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ತರಹೇವಾರಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಂಬಾರ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಇವರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿ ಸೇರಿ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್: ದಾವಣಗೆರೆಯ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿವಿಎ, ಎಂಪಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕಸಬನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಹಾಗು ಅವರ ಸಹೋದರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ, ದೀವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೇಳೆ ಮಡಿಕೆ, ಕುಡಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹಾಗೂ ಸುಕನ್ಯಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿ, ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ದೀಪ ಸೇರಿ ನಾನಾ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಲಕಸುಬಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ದೀಪಾವಳಿ ದೀಪಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹಾವೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
15 - 25 ರೀತಿಯ ಹಣತೆ ತಯಾರು: ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಕಲಾವಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್ ನೀಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ 15-25 ರೀತಿಯ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದೀಪ, ಗಣೇಶ ದೀಪ, ಆನೆ ದೀಪ, ಹುರುಳಿ ದೀಪ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೀಪ, ಆಮೆ ದೀಪ, ನವಿಲು ದೀಪ, ಹಂಸ ದೀಪ, ಲ್ಯಾಪ್, ಹುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು, ಎಂಟು ದೀಪ, ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಪ, ಬಾಸಿಂಗ ದೀಪ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಳ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಕನ್ಯಾ.
ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಹಾಯ: ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹಣತೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ತಂದೆಯ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕಸುಬನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ, ಕುಡಿಕೆ, ಸಣ್ಣ ದೀಪ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಬಿಡದಿಯ ಜೋಗರಟ್ಟಿಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ದೃಶ್ಯಕಲಾ (ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್) ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿವಿಎ, ಎಂಪಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಹಳೇ ಕಾಲದ ಕಸುಬಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್ ನೀಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಭಾರತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಅವರು ದೀಪ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವ ಸುಕನ್ಯಾ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ದೀಪ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ 'ಕ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಟೀಚರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕುಲಕಸುಬು ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಆಧುನಿಕ ದೀಪಗಳು: ಆಧುನಿಕ ಟಚ್ ನೀಡಿದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಗೆರೆ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೋಸಿ ಅದರೊಳಗಿನ ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೆನಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಮಣ್ಣು ಟೆರಾಕೋಟ (ಸುಡುವೆ ಮಣ್ಣು) ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಣತೆ, ದೀವಿಗೆ, ಮಡಿಕೆ, ಕುಡಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಕಸುಬು: ಕಲಾವಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಕಾಲದಿಂದಲು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಗಣೇಶ, ಉಳಿದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೀಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಧ ವಿಧವಾದ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೋಗುಳದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ತರಹೇವಾರಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ತರಬೇತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಮ್ಯಾಜೀಕ್ ದೀಪಾ, ಐದು ದೀಪ, ಎಂಟು ದೀಪ, ಏಳು ದೀಪ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೀಪ, ಉರುಳಿ ದೀಪ, ಆಮೆ ದೀಪ, ಹಂಸ ದೀಪ, ನವಿಲು ದೀಪ ಹೀಗೆ ವಿಧವಾದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ದೀಪಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಬರಗಾಲ ಇದ್ದರೂ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿವೆ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ಮಣ್ಣು ತಂದು, ಬಳಿಕ ಒಣಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸೋಸುತ್ತೇವೆ ಬಳಿಕ ಕೈಯಾರೆ ದೀಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣ ದೀಪಗಳನ್ನು 50, 60, 70 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಡಜನ್ಗೆ 30 ರೂ. ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ದೀಪಗಳನ್ನು 10 ರೂ. ಗೆ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 120-150 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೀಪಗಳಿವೆ. ನಾವೇ ಮಾಡಿದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾವೇ ಮನೆಯವರು ಮಾತ್ರ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಮಾರಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜನ ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ- ಕುಂಬಾರರ ಬೇಸರ: ಸುಕನ್ಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಕಸುಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೋಗುಳದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲದೆ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಈ ಕಸುಬು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಇದೇ ಕಸುಬು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಲಕಸುಬು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಜನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ. ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಉಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 70-75 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರು ಕೂಡ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸುವ ಮುಖೇನ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಟಿಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ 'ಆಕಾಶ ದೀಪ' ಹಚ್ಚುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವವೇನು?