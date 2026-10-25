2 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳಿಗೇ ತಬಲಾ ವಾದನ: 12 ತಾಳಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಹೊನ್ನಾವರದ ಪುಟಾಣಿ ಸ್ವರಶ್ರೀಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗರಿ
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತಬಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
Published : October 25, 2026 at 7:32 PM IST
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಆಟವಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಬಲಾ ನಾದದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡುಕಳದ 2 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳ ಬಾಲಕಿ ಸ್ವರಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ತಬಲಾ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ.
12 ತಾಳಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬೋಲ್ಗಳ ಸಹಿತ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸ್ವರಶ್ರೀ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವರಶ್ರೀ ಖ್ಯಾತ ತಬಲಾವಾದಕ ಗುರುರಾಜ ಹೆಗಡೆ ಆಡುಕಳ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ, ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೀಲತಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ. ತಂದೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಬಲಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
12-14 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗಲೇ ತಬಲಾದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ವರಶ್ರೀ, ಒಂದು ವರ್ಷ ದಾಟಿದಾಗ ತಬಲಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಗಮನಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ತಬಲಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವರಶ್ರೀಗೆ 12 ತಾಳಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದಾಗ ನಿಖರವಾಗಿ ನುಡಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಹೆಗಡೆ, "ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸ್ವರಶ್ರೀ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಬಾಲಕಿ. 12 ತಾಳಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬೋಲ್ಗಳ ಸಹಿತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಜೊತೆಗೆ ತಬಲಾ ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತಬಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸಹ ತಬಲಾ ವಾದಕರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಅವರು ತಬಲಾ ನುಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು'' ಎಂದರು.
''ಕ್ರಮೇಣ ಅಪ್ಪನ ತಬಲವೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮನೆಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದನ್ನು ಇವಳು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಬಲಾವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆವು. ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಆಟವಾಡಿ ಬಳಿಕ ತಬಲಾವನ್ನೇ ದಿನ ನಿತ್ಯವೂ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಳದ ಬೋಲ್ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಬೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ತಬಲಾ ವಾದನ ಆದಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ಕ್ರಮೇಣ ಅವಳು ಐದು, ಆರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಾಳಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ದಿನಾಲೂ ಅದೇ ಬೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು 10, 12 ತಾಳಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಲು, ನುಡಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳು ಈ ರೀತಿ ತಬಲಾ ನುಡಿಸುವುದು, ಬೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಹಿತೈಷಿಗಳು ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಾಗ, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆವು. ನಂತರ ಅವಳು 12 ತಾಳಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋಲ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು'' ಎಂದರು.
''ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಅವಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹರಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಬಲಾ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು, ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ'' ಎಂದು ಶ್ರೀಲತಾ ಹೆಗಡೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
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