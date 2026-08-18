ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶಾಸಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲು ಚಿಂತನೆ
2006ರ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 18, 2026 at 1:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶಾಸಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಸಭಾಪತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಾ.ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯೆಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಭಾಪತಿ, 2006ರ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಸಕರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ತೆರವಾಗಿದ್ದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಸಭಾನಾಯಕ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ದೇಶದ ನಟನಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಸೋಲು - ಗೆಲುವು ಕಂಡವರು. ತೇರದಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2013 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾದರಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮೇಲ್ಮನೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ಬೋಜೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಉಮಾಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ. ನಟನಾ ಬದುಕಲ್ಲಿ 400 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಸಭಾಪತಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಗಮನಾರ್ಹ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಶಭ ಹಾರೈಸಿದರು.