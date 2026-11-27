ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪತನದ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿ
Plane crash mock drill: ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪ್ರ, ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
Published : November 27, 2026 at 5:05 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (MIA) ಶುಕ್ರವಾರ (ನ. 27) ಬೃಹತ್ ಸಮಗ್ರ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (Integrated Mock Exercise) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ (MHA) ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NDMA) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KSDMA), ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:55ರಿಂದ 11:38ರವರೆಗೆ ಈ ತುರ್ತು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2010ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ 'ಆಫ್-ಏರ್ಪೋರ್ಟ್' (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಭಾಗದ) ವಿಮಾನ ಪತನದ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಘಟನಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ: ವಿಮಾನ ಪತನ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ (10:20 AM): ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 'ಏರ್ಲೈನ್ XYZ' ಸಂಸ್ಥೆಯ A321 ಮಾದರಿಯ 'ಫ್ಲೈಟ್ ನಂ. XYZ 123' ವಿಮಾನವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:20ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದ ಹೊರಭಾಗದ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 117 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ 6 ಸಿಬ್ಬಂದಿ (Crew members) ಇದ್ದರು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ: 10:20ಕ್ಕೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಟಿಸಿಯಿಂದ (ATC) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (AOCC) ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಯಿತು. 10:22ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 10:30ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡು, 10:31ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಪಘಾತವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗಡಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ಆಫ್-ಸೈಟ್ ತುರ್ತು ಯೋಜನೆ' ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.
ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ದೌಡು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೆ: 10:37ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದವು. 10:44ಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ತಂಡಗಳು 10:56ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಮಾನದ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್' ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (0824-12345678) ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
9 ಮಂದಿ ಸಾವು ಮತ್ತು ನದಿಗೆ ಹಾರಿದವರ ರಕ್ಷಣೆ: ಒಟ್ಟು 9 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ವಿಮಾನ ಪತನದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹರಿಯುವ ಗುರುಪುರ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಗಾಯಾಳುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್: ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ P1 (ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ), P2 (ಸಾಧಾರಣ ಗಾಯ), P3 (ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯ) ಹಾಗೂ P0 (ಮೃತರು) ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು (P1) 'ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್' ಮೂಲಕ 12 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮೃತದೇಹಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶವಾಗಾರ ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ 'ಸರ್ವೈವಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಸೆಂಟರ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುರುವಾರ (ನ. 26) ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಮೇಜು ಮಾದರಿ ಅಭ್ಯಾಸ' (Tabletop Exercise) ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಂಗಳೂರು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಂದು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೆಲ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು 'ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್' ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ 'ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪೊಲೀಸ್, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಆರ್ಐ, ವಿಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ (ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು), ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 6 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು 12 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 117 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 6 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 9 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ (7 ಮಂದಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹಾಗೂ 2 ಮಂದಿ ಭಯದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಗುರುಪುರ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ) ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು P1, P2, P3 ಮತ್ತು P0 ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ, P1 ಗಂಭೀರ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಎ.ಜೆ., ವೆನ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶವಾಗಾರ ಮತ್ತು ರಿಲೀಫ್ ಸೆಂಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತವಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗುಂಪುಗೂಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ಕಾರ್ಡನ್ ಆಫ್' (ನಿರ್ಬಂಧ) ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2010ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ದುರಂತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ 'ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್' ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ತಾಲೀಮು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾದರೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಈ ನೈಜ ಅನುಭವ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NDMA) ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ರವೀಂದ್ರ ಗುರುಂಗ್ (Retd) ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎನ್ಡಿಎಂಎ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ಇಂದು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆ (ನ. 26) ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಜು ಮಾದರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಇಂದು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
2010ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ತಂದು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 'ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಕಮಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಏಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಲೀಮಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ್ ಅವರು, "117 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ 6 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿದ್ದ ಏರ್ಲೈನ್ XYZ (A321) ವಿಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:20ಕ್ಕೆ ಪತನಗೊಂಡಿತು. 10:20ಕ್ಕೆ ಎಟಿಸಿಯಿಂದ AOCCಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಗಿ, 10:22ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 10:30ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ, 10:31ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಪಘಾತವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗಡಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ 'ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ಆಫ್-ಸೈಟ್ ತುರ್ತು ಯೋಜನೆ' ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
10:37ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, 10:44ಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರ (Relief Camp) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ 10:56ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಗುರುಪುರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ 'ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ (Priority 1, 2, 3 ಹಾಗೂ ಮೃತರು) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಎ.ಜೆ., ವೆನ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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