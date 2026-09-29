ಯಲಹಂಕ ವಾಯುನೆಲೆ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸಲು ಸಂಚು: 1943ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
Published : September 29, 2026 at 5:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ವಾಯುಪಡೆಯ ರನ್ ವೇ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಯಲಹಂಕ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1943 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಾಯುಪಡೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಜಾಮೀನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್. ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಾಯುಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 30 ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ದೋಷ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ವೆ ವರದಿಗಳು, ಗಡಿ ಗುರುತುಗಳು, ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ನಕಾಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 33 ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ, ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್(ಎಂಎಲ್ಆರ್) ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ 2023ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 74(1) ರಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಆರ್ ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 33 ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಯುಪಡೆಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 33 ರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ 4 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು 3 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇತ್ತು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಈ ಹಕ್ಕು ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಜಮೀನಿನ್ನು 1943 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಈ ಸಂಬಂಧ 1943ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ಮೈಸೂರು ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1949ಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಅವರು ಮೊಹಸಿನ್ ಶರೀಫ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ 1995ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಯದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಿಕ 33.95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶರೀಫ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶರೀಫ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಮೀನನ್ನು ಶರೀಫ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಜಮೀನಿನ ಭೂಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ 1943ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 1945 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
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