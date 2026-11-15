ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್: ಮೊದಲ ದಿನ 33 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಪ್ರಯಾಣ- ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ: ಮೊದಲ ದಿನವೇ 33,409 ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರಲ್ಲೇ 18,714 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 15, 2026 at 10:00 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 33,409 ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರಿಂದಲೇ 18,714 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದಲೇ 6,703 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 4,944 ಮಂದಿ, ಹುಳಿಮಾವು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 3,028, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ-ಐಐಎಂಬಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 2,316, ಎನ್ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ - ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ 1,640 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 2,767 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಟ್ಟು 18,714 ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಆರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 33,409 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯವರೆಗಿನ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು.
ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತೀ ಸೋಮವಾರ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.55ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ರೈಲು ಹೊರಡಲಿದೆ. ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 10.50ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಜಿ. ಪಾಳ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 10.54ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.
ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಮೆಟ್ರೋ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಆವರ್ತನವನ್ನೂ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ರೈಲು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಎರಡೂ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯು ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ನಾಗವಾರದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 21.26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 13.76 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಗತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ.
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