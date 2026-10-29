ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ 'ಪಿಂಕ್ ಆಟೋಗಳು'
Pink Electric Auto Project: ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವತಿಯಿಂದ 'ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ' ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 5:58 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಿವೆ. ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ 3181ರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ 'ಸಖಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸದೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3181 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ (ಸುರತ್ಕಲ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಸತೀಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಸಖಿ' ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಟರಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಂಕೇತ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ.
ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಹಯೋಗ:
- ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಆಟೋಗೆ ₹75,000 ರಿಂದ ₹90,000 ವರೆಗೆ ಡೌನ್ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭರಿಸುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ (EMI) ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಉಚಿತ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ: ಮೈಸೂರಿನ ತಳಿರು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಚಿತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಎಸ್ (TVS) ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ (DL) ಪಡೆಯಲು ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ: ಟಿವಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ₹20,000 ದಿಂದ ₹30,000 ದಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ 12 ಪಿಂಕ್ ಆಟೋಗಳು: 3181 ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 10, ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ 1 (ಮಂಗಳೂರು ಮಿಡ್ಟೌನ್ ರೋಟರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ) ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ 1 (ಸುಳ್ಯ ಸಿಟಿ ರೋಟರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ) ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12 ಪಿಂಕ್ ಆಟೋಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿವೆ. ಸದ್ಯ 8 ಆಟೋಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿವೆ.
- ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಪಿಂಕ್ ಆಟೋಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ರೋಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಉಪನಗರ ಭಾಗಗಳ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3181 ಹಾಗೂ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡ್ತ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಸಖಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದ ಡೌನ್ಪೇಮೆಂಟ್ ಒದಗಿಸಿ, ಟಿವಿಎಸ್ ಮತ್ತು ತಳಿರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 50 ಆಟೋಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸುಳ್ಯ ಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗೇಶ್ ರಾಘವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣವೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೀತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸುಳ್ಯ ಸಿಟಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಡೌನ್ಪೇಮೆಂಟ್ ಭರಿಸಿ ಇ - ಆಟೋ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ - ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸುಳ್ಯದ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ ಗೀತಾ ದಯಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಲು ಬೇರೆಯವರ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೇ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸುಳ್ಯ ಸಿಟಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಿಂಕ್ ಇ - ಆಟೋ ಸಿಕ್ಕಿ ನನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಆಟೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಧನ ಖರ್ಚು ಉಳಿದು ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಖುಷಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಆಟೋ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಫಲಾನುಭವಿ ವನಿತಾ ಎಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ (ಸಿಪಿ ಚೈಲ್ಡ್) ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯೂ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಿಡ್ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಂ ₹65,000 ಡೌನ್ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಕನಸಿನಂತಿದೆ. ಈಗ ಆಟೋ ಓಡಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಗನನ್ನು ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆದೊಯ್ದು ದುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ ಮೇಡಂ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಈ ಪಿಂಕ್ ರಿಕ್ಷಾವು ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೌರವಯುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಈ ‘ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ’ ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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