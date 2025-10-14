ETV Bharat / state

ಔಷಧ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಔಷಧ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಡ್ರೋನ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಏರ್‌ಬೌಂಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

MEDICINES DELIVERY BY DRONES
ವಾಣಿಜ್ಯ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಔಷಧ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಡ್ರೋನ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಏರ್‌ಬೌಂಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ.

ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸೋಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್‌ಬೌಂಡ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ನಮನ್ ಪುಷ್ಪ್, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಾನವರಹಿತ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಔಷಧಗಳ ಸಾಗಾಟ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಾವು-ನೋವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆದು ವೇಗವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪೂರಕವಾಗುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಡ್ರೋನ್‌ ಡೆಲಿವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನ ಡ್ರೋನ್‌ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಾದ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಬಾರಿ ಸಾಗಿಸಲು ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2.5 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಡ್ರೋನ್ ಗರಿಷ್ಠ 120 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದೆ. 1 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೂಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಗಾಳಿ-ಮಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಿರಿದಾದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಜಿಪಿಎಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 60 ಕಿ.ಮೀ ಇದೆ. 40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೂ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಂಪನಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್​​ಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

airbound company
ಡ್ರೋನ್ ಜೊತೆ ಏರ್‌ಬೌಂಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು (ETV Bharat)

ಡ್ರೋನ್‌ ಮೂಲಕ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಈ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹುಂಬಾ ವೆಂಚರ್ಸ್‌, ಲೈಟ್‌ಸ್ಪೀಡ್‌ನ, ಟೆಸ್ಲಾ, ಅಂಡುರಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ 8.65 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಏರ್‌ಬೌಂಡ್ ಒಟ್ಟು 10 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಅದರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಪೈಲಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನೋಟ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ, ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಡ್ರೋನ್‌ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಏರ್‌ಬೌಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಡ್ರೋನ್‌ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಟದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.

