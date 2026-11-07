ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದ್ದ ತೊಡಕು ನಿವಾರಣೆ: 339 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸೂತ್ರದಂತೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
Published : November 7, 2026 at 5:21 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ತಾಣವಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಮೀನಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ತಿರುವೈಲು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 356.20 ಎಕರೆ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ 339.90 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆರ್ಟಿಸಿ (RTC) ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಿಲಿಕುಳಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೇಣಿ ಹೊರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (PPP ಮಾದರಿ) ಹಾಗೂ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್. ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಈ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 356.20 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು
ಆದರೆ, ಅದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 100 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ (2002 ಮತ್ತು 2006ರಲ್ಲಿ) ಪಿಲಿಕುಳಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ (ಲೀಸ್) ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ 2036ರ ತನಕ ಇತ್ತು.
1996 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ಪಿಲಿಕುಳವು ಕೇವಲ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯರ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರಂತರ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2019 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ‘ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ’ವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾದ ನಂತರ 2022 ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ‘ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ’ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಲೀಸ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಮೀನನ್ನು ಉಪಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ: ಈ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸೂತ್ರದಂತೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದು, ಆರ್ಟಿಸಿ (RTC) ದಾಖಲೆಯೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಆದೇಶದ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಗೇಣಿ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ, ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಿಲಿಕುಳವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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