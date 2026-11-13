ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಬಹಳ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಬಹಳ ದಿನದಿಂದಲೂ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೇರುತ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2026 at 9:30 PM IST
ಧಾರವಾಡ: "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಿನದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೇರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇ.ಡಿ, ಐ.ಟಿ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕುಟುಕಿದರು.
ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ರೈತರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಹೊಡೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಲು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಷ್ಟು ನೀಚರು. ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ನನಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿರುವುದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಳಪೆ ಶೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, "ಹಳೆಯ ಶೂ ಹಾಕಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶೂ ಯಾವುದೂ ಕಳಪೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಶೂಗಳು ಬಂದಿವೆ?. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಕಳಪೆ ಅಲ್ಲ, ಸೈಜ್ ವೆರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಶೂ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಕಳಪೆ ಶೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
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