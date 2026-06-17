ಕೋ-ಲೀವಿಂಗ್ ಪಿಜಿಯ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆ: ಯುವಕ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಿಜಿಯ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಏರ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಐಫೋನ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಪಿಜಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 17, 2026 at 8:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪಿಜಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾಸಗಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 14ರಂದು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೋಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಜಿ ವಸತಿ ಗೃಹವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಭೋಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋ-ಲಿವಿಂಗ್ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಏರ್ವೆಂಟ್ (ವೆಂಟಿಲೇಟರ್) ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಐಫೋನ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ತಮ್ಮನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ ಅವರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪಿಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆಯ ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿನ ನಿವಾಸಿಯನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ ತನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ತಾನೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರೆಯ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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